Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 4: Episode 4
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Ted hat einen Räumungsjob in einem Farmhaus an Land gezogen. Das gesamte Team rückt aus, sogar der Firmen-Nachwuchs Julien kommt mit. Ted hofft, einige versteckte Schätze in dem 100 Jahre alten Haus zu finden. Außerdem muss ein großes Parkhaus abgerissen werden.
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited