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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 6

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 15.02.2026
Episode 6

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 6: Episode 6

44 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

Das gesamte Team von Priestly Demolition macht sich auf den Weg zur Manitoulin-Insel, die inmitten des Huronsees liegt. Dort sollen die Männer ein altes Feriendorf abreißen, in dem sie hoffentlich noch einige Schätze finden können.

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