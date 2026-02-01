Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 2: Episode 2
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Ted und sein Team erhalten den Auftrag, ein ehemaliges jugoslawisches Konsulat abzureißen. Die Männer hoffen, darin geheime Gegenstände aus dem Kalten Krieg zu ergattern. Außerdem müssen sie einen alten Bierladen und ein dreistöckiges Rechenzentrum einer Bank demolieren.
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited