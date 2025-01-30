Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Im Angesicht des Todes
23 Min.Ab 12
Die 42-jährige Antonia Goldmann führt das unbeschwerte Leben einer wohlhabenden Gattin. Zusammen mit ihrem Ehemann Gideon und Tochter Sophie lebt sie in einer großzügigen Villa am Stadtrand und genießt ihren Alltag in Sorglosigkeit und Wohlstand. Aber an diesem besonderen Tag zeigt das Schicksal Antonia, dass man ihr viel mehr nehmen kann als nur Geld.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1