Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 34: Wie gewonnen, so zerronnen
23 Min.Ab 12
Der 32-jährige Kevin Ebert ist seit geraumer Zeit arbeitslos und hat große finanzielle Probleme. Obwohl die Ehe mit seiner hochschwangeren Frau Franziska glücklich ist, hat Kevin ihr seine Arbeitslosigkeit und die enormen Geldsorgen bisher verschwiegen. Der gelernte Zimmermann hofft immer noch, einen Ausweg zu finden. Und tatsächlich scheint sich an diesem besonderen Tag für den werdenden Vater alles zum Guten zu wenden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1