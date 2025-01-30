Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wie gewonnen, so zerronnen

SAT.1Staffel 1Folge 34
Wie gewonnen, so zerronnen

23 Min.Ab 12

Der 32-jährige Kevin Ebert ist seit geraumer Zeit arbeitslos und hat große finanzielle Probleme. Obwohl die Ehe mit seiner hochschwangeren Frau Franziska glücklich ist, hat Kevin ihr seine Arbeitslosigkeit und die enormen Geldsorgen bisher verschwiegen. Der gelernte Zimmermann hofft immer noch, einen Ausweg zu finden. Und tatsächlich scheint sich an diesem besonderen Tag für den werdenden Vater alles zum Guten zu wenden ...

