Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ende einer Ehe

SAT.1Staffel 1Folge 38
Ende einer Ehe

Folge 38: Ende einer Ehe

21 Min.Ab 12

Die zweifache Mutter Anna Opitz ist verzweifelt: Sie wird fast täglich von ihrem Ehemann Marcel geschlagen. Doch aus Sorge um ihre Kinder hält die 42-Jährige an ihrer schrecklichen Ehe fest. Als die Lehrerin ihrer beiden Kinder das Jugendamt einschalten will, erwacht Anna aus ihrer Hilflosigkeit und beginnt zu handeln ...

SAT.1
