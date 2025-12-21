Silvia kocht
Folge vom 21.12.2025: Silvia kocht
24 Min.Folge vom 21.12.2025
Lydia Maderthaner aus Niederösterreich zeigt ihr Feiertagsmenü: “Wir sind Wirtshaus. Wirtshaus ist nicht Restaurant, Wirtshaus ist anders. Das kann man nicht erklären, das muss man spüren, schmecken, erleben”. Das ist das Motto von Lydia Maderthaner. Bereits in dritter Generation betreibt sie den Kirchenwirt in Weistrach in Niederösterreich. Vielen Zusehern und Zuseherinnen ist die Köchin bereits aus 9 Plätze, 9 Schätze bekannt, wo sie mit ihrem „Mostbratl“ überzeugen konnte. Die Rezepte der Ausgabe: -Rindsrouladen -Cookies nach einem Rezept der Tochter von Lydia Maderthaner Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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