Silvia kocht
Folge vom 16.12.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 16.12.2025
Es weihnachtet bei „Silvia kocht“! Silvia Schneider empfing Tamara Lerchner, die im Studio kreative Ideen für ein festliches Weihnachtsmenü präsentierte. Sie bereitete eine Hauptspeise sowie ein Dessert zu. Folgende Gerichte standen auf dem Programm: - Gebackenes Ei mit getrüffeltem Kartoffel-Espuma und Senfkaviar - Topfenbällchen mit weihnachtlichem Rote Rüben-Beerenragout Bildquelle: ORF
