Es weihnachtet bei „Silvia kocht“! Silvia Schneider empfing Christian Göttfried aus Linz, der im Studio kreative Ideen für ein festliches Weihnachtsmenü präsentierte. Er bereitete eine Hauptspeise sowie ein Dessert zu. Folgende Gerichte standen auf dem Programm: - Kalbsnieren mit Senf-Balsamico-Sauce, Blattspinat und Rösti - Apfel-Lebkuchen-Crumble mit Heidelbeeren und Vanille-Obers Bildquelle: ORF
