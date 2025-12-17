Silvia kocht
Folge vom 17.12.2025
25 Min.Folge vom 17.12.2025
Es weihnachtet bei „Silvia kocht“! Silvia Schneider empfing Tamara Lerchner, die im Studio kreative Ideen für ein festliches Weihnachtsmenü präsentierte. Sie bereitete eine Hauptspeise sowie ein Dessert zu. Folgende Gerichte standen auf dem Programm: - Kartoffeltaschen mit Maronen-Pilzfülle und schwarzer Nuss auf Selleriecreme mit Haselnuss-Thymian-Butter - Blätterteigröllchen mit Spekulatius-Mascarpone-Creme und Vanillesauce Bildquelle: ORF
