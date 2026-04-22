Silvia kocht
Folge vom 22.04.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 22.04.2026
Der Starkoch Johann Lafer ist zu Gast bei Silvia. Gemeinsam mit ihr bereitete er zwei maltesische Gerichte zu. Lafer begann seine Karriere in Graz und arbeitete später in Spitzenrestaurants in Deutschland und Paris. Er wurde vielfach ausgezeichnet und ist heute auch als Kochbuchautor bekannt. Gerichte: "Imqarrun" eine gebackene Makkaroni-Kasserolle "Bragioli" gefüllte Rindsrouladen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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