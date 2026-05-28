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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in Mallorca

ORF2Folge vom 28.05.2026
Silvia kocht: Unterwegs in Mallorca

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Silvia kocht

Folge vom 28.05.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Mallorca

25 Min.Folge vom 28.05.2026

Silvia entdeckt Mallorcas Vielfalt: In Palma führt José Miguel sie durch blumengeschmückte Gassen bis zur majestätischen Kathedrale. In Campanet erlebt sie mit Paula und Grillmeister Jota echte Inseltradition bei frischem Kaiserbarsch. In Port d’Andratx verrät Cocktailkünstler Roberto Paradiso sein Sangria‑Geheimnis. Zum Abschluss zeigt Spitzenköchin Marga Coll am Markt in Inca, wie echte mallorquinische Rotbarbensuppe entsteht. Die Gerichte der Sendung: -Kaiserbarsch mit Artischocken -Rotbarben Suppe -Sangria im Glas Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Jamie Harrison/Patrick Schneider

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