Silvia kocht
Folge vom 31.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 31.05.2026
Werner Tschiedel aus dem Burgenland kocht diese Woche bei Silvia kocht. Nach der Tourismus-Schule in Neusiedl absolvierte Werner Tschiedel einen Patisserie-Lehrgang. Danach ging es für den Burgenländer nach New York, wo er sechs Jahre Patissier & Küchenchef in der Deutschen Botschaft war. Zurück in Österreich eröffnete er 2011 das Coté Sud ein kleines französisches Bistro, wo er eine Haube erkochte. Mit seiner Partnerin und seinem Bruder eröffnete er 2018 das Ziegelwerk in Wimpassing. Seine Küche wurde dort mit 2 Hauben ausgezeichnet. Die heutigen Gerichte: -Rotweizen-Spargelsalat mit Räucherforelle und Wildkräuter -Paprika-Hendl mit Kräuter-Spätzle und Sauerrahm Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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