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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 27.05.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 27.05.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 27.05.2026

Grillprofi Yulia Haybäck zeigt bei Silvia kocht ihre besten Grillspezialitäten. Dazu gibt’s täglich sommerliche Cocktail-Tipps – perfekt für laue Abende und genussvolle Feste. Die Gerichte: -Ribeyesteaks in Lilletmarinade -Gefüllte Champignons, Bruschetta, Erdbeer-Rucola und Grillkartoffelpommes -Cocktail: Virgin Mojito Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel

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