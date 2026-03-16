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Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (12/16): Dirnbergers Dinner

ORF1Staffel 12Folge 12vom 16.03.2026
Soko Donau (12/16): Dirnbergers Dinner

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Soko Donau Staffel 12

Folge 12: Soko Donau (12/16): Dirnbergers Dinner

44 Min.Folge vom 16.03.2026

Dirnberger will die Verleihung seines Ehrenzeichens im kleinen Kreis feiern. Doch plötzlich platzt sein Patenkind Ronja mit zwei Begleitern herein, die das Team als Geiseln nehmen. So wollen sie ihren Freund Matteo freipressen. Matteo wird wegen des Todes eines illegalen Flüchtlings von Helmuth verhört. Die Situation eskaliert, als unerwartet Schüsse fallen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Christopher Schärf (Thomas) Konstantin Shklyar (Matteo Unger) Anna Posch (Ronja) Lukas Watzl (Greg) Tamer Arslan (Vlastimil) Hagar Ashiba (Samira) Wolf Galler (Polizist) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Natalia Geb Sönke Lars Neuwöhner Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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