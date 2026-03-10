Soko Donau (3/16): HangoverJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 3: Soko Donau (3/16): Hangover
Helmuth und Carl wachen verkatert und ohne Erinnerung in den steirischen Weinbergen auf und werden verhaftet: Angeblich sind sie schuld am Tod von Klaus Baumgartner, einem im Ort nicht sehr geschätzten Immobilienhai, an dem die Spuren unserer zwei Ermittler gefunden werden. Was ist passiert nach dem Weinseminar und dem Trinkgelage mit dem Weinhändler, wer hat Interesse daran, den Ermittlern einen Mord in die Schuhe zu schieben? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Ines Honsel (Daniela Nestler) Gerhard Greiner (Filzi) Vitus Wieser (Herbert Jelinek) William Mang (Oberst Matschner) David Suess (Marcel) Jakob Eder (Fabian) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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