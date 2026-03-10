Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (3/16): Hangover

ORF1Staffel 12Folge 3vom 10.03.2026
Soko Donau (3/16): Hangover

Soko Donau (3/16): HangoverJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 12

Folge 3: Soko Donau (3/16): Hangover

44 Min.Folge vom 10.03.2026

Helmuth und Carl wachen verkatert und ohne Erinnerung in den steirischen Weinbergen auf und werden verhaftet: Angeblich sind sie schuld am Tod von Klaus Baumgartner, einem im Ort nicht sehr geschätzten Immobilienhai, an dem die Spuren unserer zwei Ermittler gefunden werden. Was ist passiert nach dem Weinseminar und dem Trinkgelage mit dem Weinhändler, wer hat Interesse daran, den Ermittlern einen Mord in die Schuhe zu schieben? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Ines Honsel (Daniela Nestler) Gerhard Greiner (Filzi) Vitus Wieser (Herbert Jelinek) William Mang (Oberst Matschner) David Suess (Marcel) Jakob Eder (Fabian) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 12
ORF1
Soko Donau Staffel 12

Soko Donau Staffel 12

Alle 1 Staffeln und Folgen