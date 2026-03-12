Soko Donau (8/16): Dicke LuftJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 8: Soko Donau (8/16): Dicke Luft
Dr. Weidenfellner, ein eben erst aus seinem ehrenamtlichen Engagement aus dem Sudan zurückgekehrter Arzt, wurde ermordet. Gerade als zwei seiner Kollegen, Dr. Alice Thierne und Dr. Mark Fitz befragt werden, wird die gesamte Wache unter Quarantäne gestellt: Beim Opfer wurde das Ebola-Virus festgestellt! Einzig Carl bleibt frei - damit aber auch von seinem Team getrennt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Paul Matic (Dr. Seiler) Regula Grauwiller (Dr. Alice Thierne) Marcel Mohab (Dr. Mark Fitz) Max Hopp (Dr. Dorian Nay) Dominik Warta (Paul Thierne) Markus Zett (Tom Greiser) Ignaz Pluhar (Arzthelfer) Regie: Holger Gimpel Buch: Markus Staender Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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