Soko Donau (13/16): Ein hoher PreisJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 13: Soko Donau (13/16): Ein hoher Preis
Die Ukrainerin Nadja wird von Oberstaatsanwalt Dr. Seiler tot aus dem Altausseer See geborgen. Sie war Haushälterin der Familie Leitner, deren Tischlerei im Ort alteingesessen ist, und soll kurz vor ihrem Tod ein Baby geboren habe, doch vom Kind fehlt jede Spur. Johanna Leitner, ihre Arbeitgeberin, ist erschüttert. Doch die Ermittler vermuten: Die heile Welt am See ist trügerisch. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Martin Gruber (Max Leitner) Carolin Fink (Dr. Elisabeth Leitner) Sarah Jung (Johanna Leitner) Eugen Pirvu (Alexander Bubka) Irmgard Sohm (Maria Moser) Alfred Kröll (Anton Burgstaller) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Dommaschk Ralf Leuther Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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