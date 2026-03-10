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Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (4/16): Auf ewig

ORF1Staffel 12Folge 4vom 10.03.2026
Soko Donau (4/16): Auf ewig

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Soko Donau Staffel 12

Folge 4: Soko Donau (4/16): Auf ewig

44 Min.Folge vom 10.03.2026

Eine Tote im Brautkleid und sie sieht Penny Lanz zum Verwechseln ähnlich. Für Christoph Edlinger ist es der nächste Schock: Seine Verlobte Helene Brandl verschwand vor einem Jahr spurlos. Penny rekonstruiert ihren letzten Tag – vom Telefonat mit dem Standesbeamten bis zur Stornierung des Brautkleids. Warum wollte Helene die Hochzeit absagen? Wer sah sie zuletzt? Und dann verschwindet plötzlich auch Penny. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Gerhard Liebmann (Alois Strasser) Michael Steinocher (Christoph Edlinger) Markus Schleinzer (Alfons Mair) Manuel Cortez (Max Zadra) Rainer Doppler (Hans Klein) Ilse Spieler (Astrid Wegener) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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