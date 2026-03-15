Soko Donau (9/16): Der falsche MannJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 9: Soko Donau (9/16): Der falsche Mann
Die SOKO erhält anonym ein Geständnis des Mordes an Konrad Marek, dessen Leiche nie gefunden wurde, sowie persönliche Sachen des Opfers. Im Gefängnis sitzt jedoch Armin Brautmeier, der per Indizienprozess verurteilt wurde. Aufgrund der neuen Beweise muss er entlassen werden. Nach Prüfung aller Akten und Verhöre sind die Ermittler sicher, keinen Fehler gemacht zu haben. Brautmeiers Mitinsassen werden überprüft; ein gekauftes Alibi gilt als möglich. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Robert Seethaler (Armin Brautmeier) Martin Walch (Moritz Wallner) Hans Piesbergen (Anwalt Wanka) Katharina Pizzera (Marion Prohaska) Lukas Wurm (Bedienung) Tom Hanslmaier (Gerhard Lasnig) Ümit Derin (Mirko Petrovic) Marijan Hinteregger (Max Huber) Drehbuch: Axel Götz Regie: Olaf Kreinsen
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