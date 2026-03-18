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Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (15/16): Himmel voller Sterne

ORF1Staffel 12Folge 15vom 18.03.2026
Soko Donau (15/16): Himmel voller Sterne

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Soko Donau Staffel 12

Folge 15: Soko Donau (15/16): Himmel voller Sterne

44 Min.Folge vom 18.03.2026

Dr. Beck ist verliebt in Astronom Richard Janninger. Doch dann wird seine Assistentin Leontina Hinteregger ermordet. Wer könnte Schuld haben - der eifersüchtige Ehemann, die Tochter Eva oder jemand anderes? Richard versucht Eva zu schützen, gerät aber selbst unter Verdacht einer Affäre mit Leontina. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michael Fitz (Prof.Dr. Richard) Antonia Jung (Eva Janninger) Patrick Seletzky (Rocky Hinteregger) Ludwig Blochberger (Johannes Ebner) Matea Novak (Leontina Hinteregger) Elif Uyar (Selina Hinteregger) Regie: Holger Barthel Buch: Andreas Quetsch Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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