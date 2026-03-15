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Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (10/16): Über den Dächern von Linz

ORF1Staffel 12Folge 10vom 15.03.2026
Soko Donau (10/16): Über den Dächern von Linz

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Soko Donau Staffel 12

Folge 10: Soko Donau (10/16): Über den Dächern von Linz

44 Min.Folge vom 15.03.2026

Ein Klimt wird aus dem Linzer Landesmuseum gestohlen. Während des Einbruchs wird Frederik Jenisch von seinem Komplizen Skorpion getötet. Sein Vater Anatol, selbst Kunsträuber, will den Mörder fassen und führt die Ermittler zu Informanten. Um den Auftraggeber zu überführen, lassen sie Anatol den Klimt aus Schernbergs Keller "zurückstehlen". Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Bernhard Schir (Henri Ender) Bernhard Bettermann (Anatol Jenisch) Jutta Fastian (Gudula Koller) Sarah Zaharanski (Lucille Jelinek) Michael Masula (Maximilian Schernberg) Peter Faerber (Edi Funke/Kuckuck) Gerald Walsberger (Uniformierter) Drehbuch: Stefan Brunner Regie: Olaf Kreinsen

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