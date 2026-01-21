Soko Donau (5/16): Außer KontrolleJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 5: Soko Donau (5/16): Außer Kontrolle
Wer hatte wirklich ein Motiv, den charismatischen Dr. Marcel Hofer zu töten? War es Krankenschwester Lissy Steinhöfel, die durch ihn und die überfürsorgliche Mutter Tanja Gruber suspendiert wurde, obwohl sie unschuldig ist? Oder Dr. Schwarz, dem Hofer die begehrte Oberarztstelle weggeschnappt hat? Und stimmt es, dass Hofer nicht nur Arzt von Tanjas Sohn war, sondern auch ihr Liebhaber, wie ein pikantes Foto auf seinem Handy vermuten lässt? Besetzung: Stefan Jürgens (Karl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Martina Ebm (Tanja Gruber) Martin Vischer (Roman Gruber) Sebastian Wimmer (Dr. Schwarz) Sophie Resch (Lissy Steinhöfel) Laura Heich (Krankenschwester) Vanessa Eckhardt (Jenny Gruber) Sebastian Haager (Leo Gruber) Buch: Peter Dommaschk und Ralf Leuther Regie: Holger Gimpel Bildquelle:ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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