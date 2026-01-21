Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (5/16): Außer Kontrolle

ORF1Staffel 12Folge 5vom 21.01.2026
Soko Donau (5/16): Außer Kontrolle

Soko Donau (5/16): Außer KontrolleJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 12

Folge 5: Soko Donau (5/16): Außer Kontrolle

44 Min.Folge vom 21.01.2026

Wer hatte wirklich ein Motiv, den charismatischen Dr. Marcel Hofer zu töten? War es Krankenschwester Lissy Steinhöfel, die durch ihn und die überfürsorgliche Mutter Tanja Gruber suspendiert wurde, obwohl sie unschuldig ist? Oder Dr. Schwarz, dem Hofer die begehrte Oberarztstelle weggeschnappt hat? Und stimmt es, dass Hofer nicht nur Arzt von Tanjas Sohn war, sondern auch ihr Liebhaber, wie ein pikantes Foto auf seinem Handy vermuten lässt? Besetzung: Stefan Jürgens (Karl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Martina Ebm (Tanja Gruber) Martin Vischer (Roman Gruber) Sebastian Wimmer (Dr. Schwarz) Sophie Resch (Lissy Steinhöfel) Laura Heich (Krankenschwester) Vanessa Eckhardt (Jenny Gruber) Sebastian Haager (Leo Gruber) Buch: Peter Dommaschk und Ralf Leuther Regie: Holger Gimpel Bildquelle:ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 12
ORF1
Soko Donau Staffel 12

Soko Donau Staffel 12

Alle 1 Staffeln und Folgen