Soko Donau (12/17): Lange SchattenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 59: Soko Donau (12/17): Lange Schatten
Der 70-jährige Georg Stadler wird tot im Wald aufgefunden. Was anfangs wie ein Selbstmord aussieht, stellt sich als eine besondere und grausame Art der Tötung heraus, genannt Burking. Stadlers Schwiegersohn Markus Lasnig wird als zukünftiger Familienminister gehandelt, er ist ausgerechnet mit jenem Mann gut befreundet, der schon seit vielen Jahren mit Stadler im Clinch ist. Es handelt sich um Bauunternehmer Josef Grilitsch aus Klosterneuburg. Doch was hat es mit der Nachricht von Stadlers verstorbenen Schwester, die ihm einen Baby-Fußabdruck schickte, auf sich? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Doris Schretzmayer (Daniela Lasnig) Alexander Lutz (Markus Lasnig) Werner Prinz (Georg Stadler) Thomas Darchinger (Lukas Grilitsch) Mara Romei (Marie Lasnig) Juri Zanger (Jakob Lasnig) Agathe Taffertshofer (Brigit Komarek) Regie: Filippos Tsitos Buch: Axel Götz Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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