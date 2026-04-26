Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (4/17): Familie Schweiger

ORF1Staffel 13Folge 51vom 26.04.2026
Soko Donau (4/17): Familie Schweiger

Soko Donau (4/17): Familie SchweigerJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 13

Folge 51: Soko Donau (4/17): Familie Schweiger

44 Min.Folge vom 26.04.2026

Beim Abriss eines Hauses entdeckt die Soko vier eingemauerte Skelette, die zur vor 17 Jahren verschwundenen Familie Schweiger gehören könnten. Die Ermittlungen von Steininger und dem Team führen zu früheren Bezugspersonen wie Arbeitgeber Kunig und Nachbarin Mitterer, deren Partner ebenfalls verschwand. Nachforschungen decken alte Verbindungen und schockierende Geheimnisse auf. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Anian Zollner (Albert Schweiger) Marie Christine Friedrich (Mutter) Gisela Salcher (Johanna Mitterer) Eva Maria Neubauer (Anita Moder) Rainer Galke (Herbert Kunig) Johannes Rhomberg (Arbeiter) Bruno Ricketts (Sohn) Pamina Fürst (Tochter) Regie: Holger Barthel Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 13
ORF1
Soko Donau Staffel 13

Soko Donau Staffel 13

Alle 1 Staffeln und Folgen