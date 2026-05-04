Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (13/17): Fadenspiel

ORF1Staffel 13Folge 60vom 04.05.2026
Soko Donau (13/17): Fadenspiel

Soko Donau (13/17): FadenspielJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 13

Folge 60: Soko Donau (13/17): Fadenspiel

44 Min.Folge vom 04.05.2026

Ein Fotograf stößt im Wald auf zwei erschossene Männer: Ein werdender Vater und ein dubioser Privatdetektiv. Zufall oder Verbindung? Die Spur führt zu einer seltenen Antiquitäten-Waffe – und zu einem geheimnisvollen Wanderer. Als ein Phantombild entsteht, nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Odine Johne (Melanie Buchler) Markus Weitschacher (Johann Butzler) Patrizia Carlucci (Maria Lazaro) Raphael von Bargen (Peter Krewitz) David Brizzi (Paolo Capozelli) Christoph Moosbrugger (Valentin Rochant) Philipp Karner (Stefan Buchler) Thomas Nash (Horst Schneider) Regie: Filippos Tsitos Buch: Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 13
ORF1
Soko Donau Staffel 13

Soko Donau Staffel 13

Alle 1 Staffeln und Folgen