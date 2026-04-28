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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (8/13): Herz aus Stein

ORF1Staffel 13Folge 55vom 28.04.2026
Soko Donau (8/13): Herz aus Stein

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Soko Donau Staffel 13

Folge 55: Soko Donau (8/13): Herz aus Stein

44 Min.Folge vom 28.04.2026

Die Unternehmerin Natalie Blattner stirbt nach einem Unfall, ausgelöst durch einen von einer Brücke geworfenen Pflasterstein. Auf einer Schnapsflasche am Tatort findet sich der Fingerabdruck von Taxifahrer Mario Hofstätter, dem sie den Führerscheinentzug eingebracht hatte. Ein mögliches Motiv. Doch die Analyse der Steine bringt eine überraschende Wendung. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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