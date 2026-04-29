Soko Donau (10/17): Die BienenköniginJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 57: Soko Donau (10/17): Die Bienenkönigin
Ottos früherer Kollege Albert Haslinger wird ermordet von seiner Frau Stefanie bei seinen Bienenstöcken aufgefunden. Als sie Dirnberger um Hilfe bittet, lässt er sofort Michael Tinhoffs Status, Steffis Ex-Freund, überprüfen. Für Albert hatte sie ihn verlassen und wurde fast totgeprügelt, doch bevor Tinhoff ins Ausland flüchten konnte, wurde er von einem Unbekannten zusammengeschlagen. Das ist 30 Jahre her, und tatsächlich soll der Verdächtige zurück in Österreich sein. Dirnberger vermutet späte Rache, doch könnte der Täter auch ein Dieb sein, der überrascht wurde, als er sich an Alberts Bienenstöcken bedienen wollte. Oder hat Bürgermeister Hannes Strassl etwas mit der grausamen Tat zu tun? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Brigitte Kren (Stefanie Haslinger) Martin Feifel Georg Veitl (Hannes Strassl) Jakob Elsenwenger (Lukas Strassl) Regie: Filippos Tsitos Buch: Max Gruber Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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