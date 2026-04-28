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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.

ORF1Staffel 13Folge 54vom 28.04.2026
Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.

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Soko Donau Staffel 13

Folge 54: Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.

44 Min.Folge vom 28.04.2026

Im Vereinshaus der Burschenschaft "Corps Castitate“ wird der Medizinstudent Norbert Schwingel tot aufgefunden, erstickt durch den Rauch einer Brandflasche. Zuvor wurde er bewusstlos geschlagen. War es ein Zufall oder Mord? Die Ermittlungen führen zu Spannungen mit linken Aktivisten um Lukas Huber, oder zu einem internen Machtkampf. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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