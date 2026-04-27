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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (5/17): Die Fäden in der Hand

ORF1Staffel 13Folge 53vom 27.04.2026
Soko Donau (5/17): Die Fäden in der Hand

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Soko Donau Staffel 13

Folge 53: Soko Donau (5/17): Die Fäden in der Hand

44 Min.Folge vom 27.04.2026

Carl erwacht neben einer Leiche und kann sich an nichts erinnern, während die Beweislage klar gegen ihn spricht und Kollege Simon ihn festnehmen will. Um seine Unschuld zu beweisen, sieht sich Carl gezwungen, selbst zu ermitteln – doch dafür müsste er sich gegen seine eigenen Kollegen stellen. Er steht vor einer schwierigen Entscheidung zwischen Anpassung und eigenem Handeln. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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