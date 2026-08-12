Schimpansen Ahoi / GeisterstundeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.08.2026: Schimpansen Ahoi / Geisterstunde
Sandy ist in heller Panik: Die Schimpansen, die ihr das Geld für ihr Unterwasser-Baumhaus vorgeschossen haben, wollen zu einer Inspektion vorbeikommen. Jetzt muss Sandy beweisen, dass sie die Investition auch wert war und fleißig an hoch profitablen Erfindungen forscht. Doch ihre Ergebnisse sind eher dürftig. Damit der Eichhörnchen-Dame trotzdem nicht der Geldhahn abgedreht wird, beschließen SpongeBob und Patrick, ihre Erfindungen auf eigene Faust zu perfektionieren - mit nicht unbedingt perfektem Ergebnis. // Der Fliegende Holländer, eines der berühmtesten Gespenster der Welt, quartiert sich bei SpongeBob ein und erschreckt ihn rund um die Uhr - so lange, bis die Spuk-Eskapaden dem Schwamm nicht einmal mehr ein müdes Gähnen entlocken. Klar, dass Der Fliegende Holländer da geknickt ist. Hat er etwa sein Talent als Erschrecker eingebüßt? SpongeBob beschließt, dem alten Gespenst auf die Sprünge zu helfen.