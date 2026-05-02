Wilde Jungs / Beste Fr-eindeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 02.05.2026: Wilde Jungs / Beste Fr-einde
SpongeBob erfährt, dass eine berüchtigte Rockergang auf dem Weg nach Bikini Bottom ist. In Panik versucht der Schwamm, seine Umgebung vor den mutmaßlichen Schlägern zu warnen. Viel Erfolg hat er damit nicht: Mr. Krabs ist nicht aus der Ruhe zu bringen, denn er will mit der Bewirtung der Rocker das Geschäft seines Lebens machen. Als die Gang dann endlich an der 'Krossen Krabbe' Rast macht, ist das Erstaunen groß - und das nicht nur bei Mr. Krabs, sondern auch bei SpongeBob. // In Bikini Bottom gibt es ein neues Kultgetränk: Der wohlschmeckende Tang-Sake erlangt eine solche Popularität, dass Mr. Krabs und Plankton um ihre Geschäfte fürchten. Notgedrungen tun sich die beiden Erzfeinde zusammen, um dem Geheimnis des Softdrinks auf die Spur zu kommen. Doch die ungewöhnliche Allianz ist nur von kurzer Dauer.