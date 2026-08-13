SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.08.2026: Das Ding / Hokuspokus
Auf der Flucht vor SpongeBobs und Patricks Nervtötereien kollidiert Thaddäus mit einem Betonmischer. Über und über mit der grauen Masse eingekleistert, gleicht er jetzt mehr einem Meeresungeheuer als einem harmlosen Tintenfisch. In dieser traurigen Gestalt fällt Thaddäus zu seinem Entsetzen SpongeBob und Patrick in die Hände. Die beiden kümmern sich rührend um das vermeintliche Exemplar einer gefährdeten Tierart. // SpongeBob möchte Thaddäus mit seinem neu erworbenen Zauberkasten zum Staunen bringen. Thaddäus hält davon allerdings überhaupt nichts. Als SpongeBob gerade nicht hinguckt, macht er sich eilig auf und davon. Doch wie es der Zufall will, landet eine Eiswaffel genau dort, wo Thaddäus eben noch saß. SpongeBob ist sofort überzeugt, dass er wirklich über magische Kräfte gebietet und die wundersame Metamorphose verursacht hat. Doch wie soll er die Eiswaffel bloß wieder in Thaddäus zurückverwandeln?