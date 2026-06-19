Eine Träne im Schlagloch / Königlicher QuatschJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.06.2026: Eine Träne im Schlagloch / Königlicher Quatsch
22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
SpongeBob hat schon wieder seine Führerscheinprüfung nicht bestanden. Patrick kann es nicht glauben. Er will selbst den Test machen. Patrick erfährt von einem Minister, dass er rechtmäßiger König von Bikini Bottom ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-14, Season 14, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central