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SpongeBob Schwammkopf

Zwangsurlaub / Perückenpanik

NickelodeonFolge vom 12.08.2026
Zwangsurlaub / Perückenpanik

Zwangsurlaub / PerückenpanikJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.08.2026: Zwangsurlaub / Perückenpanik

22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Weil Mr. Krabs seine Angestellten nicht richtig behandelt hat, soll er jetzt ein Bußgeld bezahlen. Also gibt er allen einen ganzen Tag frei. Das gefällt SpongeBob überhaupt nicht. SpongeBob findet eine Perücke und trägt sie fortan ständig.

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