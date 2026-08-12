Zwangsurlaub / PerückenpanikJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.08.2026: Zwangsurlaub / Perückenpanik
22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Weil Mr. Krabs seine Angestellten nicht richtig behandelt hat, soll er jetzt ein Bußgeld bezahlen. Also gibt er allen einen ganzen Tag frei. Das gefällt SpongeBob überhaupt nicht. SpongeBob findet eine Perücke und trägt sie fortan ständig.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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