Der Sechzehnte Geburtstag / Der König des KarateJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 01.08.2026: Der Sechzehnte Geburtstag / Der König des Karate
Mr. Krabs will seiner Tochter, der Walkuh Perla, den schönsten Geburtstag aller Zeiten bereiten. Während er die Party vorbereitet, wird SpongeBob dazu verdonnert, mit Perla ins Einkaufszentrum zu schwimmen. Der Schwamm soll unauffällig in Erfahrung bringen, was als Geburtstagsgeschenk für Perla in Frage kommt. SpongeBob kommt seiner Aufgabe gewissenhaft nach, aber auch er kann nicht verhindern, dass Mr. Krabs bei der Party wieder einmal an allen Ecken und Enden spart. Die Feier droht zum völligen Reinfall zu werden, doch zum Glück hat SpongeBob wenigstens bei den Geschenken nicht gespart - ganz im Gegenteil. // SpongeBob bekommt eine Einladung auf die geheimnisvolle Karate-Insel, wo ein großes Kampfsport-Turnier stattfindet. Der Sieger soll zum Karate-König gekrönt werden. Eine Chance, die SpongeBob sich nicht entgehen lassen will.