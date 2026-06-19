Die fanthaddäustische Reise / PatriciaJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.06.2026: Die fanthaddäustische Reise / Patricia
Thaddäus ist das Mundstück seiner Klarinette in die Kehle geraten - und dort steckt es jetzt fest. Für Sandy ist das Missgeschick eine ideale Gelegenheit, um ihre neueste Erfindung zu testen: einen Schrumpfstrahl! In einem auf mikroskopische Größe verkleinerten U-Boot sollen SpongeBob und Patrick das Mundstück herausziehen. Doch leider verfehlen die beiden ihr Ziel, und eine wilde auf Irrfahrt durch Thaddäus' Körper beginnt. // Patrick versteht den Werbespruch eines Reisebürokaufmanns falsch und glaubt, er solle aus Bikini Bottom verschwinden. SpongeBob tut alles, um seinen Freund zum Bleiben zu bewegen, doch dafür muss er tief in die Trickkiste greifen: Erst als er dem Seestern eine neue Identität als verführerische Patricia verschafft, gibt Patrick nach. Doch damit sorgt SpongeBob unwissentlich für neue Probleme - denn die kesse Patricia verdreht bald ganz Bikini Bottom den Kopf.