Der Quallenfischernetzdieb / Mini-ThaddäusJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.08.2026: Der Quallenfischernetzdieb / Mini-Thaddäus
SpongeBob ist stolzer Besitzer eines Spezial-Quallenfischernetzes. Doch auf einmal ist das gute Stück verschwunden! SpongeBobs Verdacht fällt auf Patrick. In der Tat scheint vieles dafür zu sprechen, dass der Seestern seinen besten Freund ruchlos bestohlen hat. Ob’s wirklich stimmt, ist aber noch lange nicht raus. // Thaddäus weigert sich hartnäckig, mit SpongeBob zu spielen. Da hat der enttäuschte Schwamm eine Idee: Er bastelt sich einfach noch einen Thaddäus. Nun muss diese Handpuppe immer herhalten, wenn SpongeBob vom Spieltrieb befallen wird. Und endlich ist der echte Thaddäus mal zufrieden. Doch schon bald läuft ihm die Puppe mehr und mehr den Rang ab. In der Krossen Krabbe stiehlt Mini-Thaddäus dem großen Vorbild im wahrsten Sinne des Wortes die Show.