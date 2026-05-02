SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 02.05.2026: Ein neues Leben / Schneckenwahnsinn
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6
Plankton sieht ein, dass er den Kampf gegen Mr. Krabs’ erfolgreiches Fastfood-Restaurant nicht gewinnen kann. Also wandelt er sein Lokal in einen Souvenirshop um und lebt fortan vom Verkauf von allerlei harmlosem Schnickschnack. Nur einer traut dem plötzlichen Frieden nicht: Mr. Krabs. Er glaubt, dass alles zu Planktons neuestem Plan gehört, um an sein legendäres Krabbenburger-Rezept zu kommen // SpongeBobs Hausschnecke Gary ist in letzter Zeit etwas zu beißfreudig - und als erster bekommt das Thaddäus zu spüren. Fortan ist der Tintenfisch davon überzeugt, dass Gary mit seinem Biss eine furchtbare Schneckenkrankheit überträgt und hetzt die anderen Meeresbewohner gegen ihn auf. Das gipfelt in einer furiosen Verfolgungsjagd.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
