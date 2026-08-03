St. Denis Medical
Folge 1: Aloha, alle zusammen
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Frisch erholt von ihrem Urlaub auf Hawaii kehrt Oberschwester Alex ins St. Denis Medical zurück - und nimmt die entspannte Inselstimmung direkt mit auf die Station. Während Dr. Joyce Henderson fieberhaft versucht, die nagelneue Geburtsstation rechtzeitig für den Besuch einer wichtigen Spenderin herzurichten, sorgen ein verunglücktes Gender-Reveal-Feuerwerk sowie ein vom Blitz getroffener Patient für turbulenten Alltag.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.