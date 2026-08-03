Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
St. Denis Medical

Wir verschaffen Zeit

ProSiebenStaffel 2Folge 18vom 03.08.2026
Wir verschaffen Zeit

Wir verschaffen ZeitJetzt kostenlos streamen

St. Denis Medical

Folge 18: Wir verschaffen Zeit

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Ron steht vor einer Bypass-Operation und hat sich dazu entschieden, allein und ungestört zu sein - selbst seine Familie weiß von nichts. Doch das Team von St. Denis möchte für ihn da sein und bereitet liebevoll Geschenke vor. Während Joyce verzweifelt versucht, die gut gemeinten, aber ungebetenen Besucher fernzuhalten, macht sich Bruce Sorgen um die operierende Ärztin Dr. Emerson. Und zwischen Matt und Serena bahnt sich nach einem unvergesslichen Kuss etwas an.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

St. Denis Medical
ProSieben
St. Denis Medical

St. Denis Medical

Alle 2 Staffeln und Folgen