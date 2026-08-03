St. Denis Medical
Folge 18: Wir verschaffen Zeit
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Ron steht vor einer Bypass-Operation und hat sich dazu entschieden, allein und ungestört zu sein - selbst seine Familie weiß von nichts. Doch das Team von St. Denis möchte für ihn da sein und bereitet liebevoll Geschenke vor. Während Joyce verzweifelt versucht, die gut gemeinten, aber ungebetenen Besucher fernzuhalten, macht sich Bruce Sorgen um die operierende Ärztin Dr. Emerson. Und zwischen Matt und Serena bahnt sich nach einem unvergesslichen Kuss etwas an.
Weitere Folgen in Staffel 2
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.