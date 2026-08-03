Zwei Ärzte, eine KonferenzJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 4: Zwei Ärzte, eine Konferenz
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Im St. Denis Medical findet die Woche der Wertschätzung für die Pflege statt, und Joyce legt sich mächtig ins Zeug - mit selbstbemalten Steinen als Dankeschön für ihr Team. Als einer dieser Steine jedoch im Mülleimer landet, ist die Stationsleiterin tief verletzt. Indes liefern sich Alex und Matt ein unerwartetes Rennen um die begehrte Auszeichnung "Großes Herz". Auf einer Medizinerkonferenz versucht der überdrehte Bruce, Ron aus seiner Reserve zu locken ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.