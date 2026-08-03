Erfahrung mit menschlichen BabysJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 16: Erfahrung mit menschlichen Babys
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Joyce sucht für das neue Geburtszentrum von St. Denis eine leitende Hebamme und gerät in einen Gewissenskonflikt, als ausgerechnet die neue Freundin ihres Ex-Verlobten Sanderson zu den Bewerberinnen zählt. Während Ron und Serena sich leidenschaftlich um einen Stift streiten, fährt Matt erstmals in einem Rettungswagen mit - gemeinsam mit Bruce, der unbedingt den Helden spielen möchte und sich dabei in eine brenzlige Situation manövriert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.