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St. Denis Medical

Sie sind in seiner persönlichen Blase

ProSiebenStaffel 2Folge 9vom 03.08.2026
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Folge 9: Sie sind in seiner persönlichen Blase

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Als ein Junge nach einem Unfall eine Tetanusspritze verweigert, stößt die Belegschaft an ihre Grenzen. Währenddessen plant Joyce mit ihrer selbsternannten Hochzeitsplanerin Alex eine Wikinger-Trauung, bei der die ungewöhnlichen Vorstellungen von Bräutigam Sanderson für reichlich Zündstoff sorgen. Und während das Kollegium einen Kollegen mit neuer Brille plötzlich in einem ganz anderen Licht sieht, entpuppt sich die Happy Hour als Gelegenheit für unerwartete Geständnisse.

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