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St. Denis Medical

Kein Wunder, dass seine Niere raus will

ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 03.08.2026
Kein Wunder, dass seine Niere raus will

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Folge 7: Kein Wunder, dass seine Niere raus will

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Ruben möchte seinem Bruder Harry, der dringend eine Niere braucht, heimlich eine seiner Nieren spenden - doch die beiden liegen sich ständig in den Haaren. Alex will als besonders selbstloser Mensch dastehen und spendet versehentlich einen vierstelligen Betrag für Parkers kranken Hund. Bruce sucht derweil händeringend nach einem besten Freund und spannt dafür Matt ein. Joyce trifft auf einen Gebäudesachverständigen und glaubt, in ihm eine alte Flamme wiederzuerkennen.

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