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St. Denis Medical

Herzlichen Glückwunsch Matty

ProSiebenStaffel 2Folge 14vom 03.08.2026
Herzlichen Glückwunsch Matty

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Folge 14: Herzlichen Glückwunsch Matty

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Matt feiert seinen allerersten Geburtstag - ausgerechnet in einer Spielhalle. Während Alex im Laser-Tag-Parcours alles gibt und Ron fieberhaft versucht, seinen Highscore bei "Space Invaders" zu knacken, hofft Joyce auf ein amouröses Abenteuer. Als Kaplan Steve seine Beziehung mit Serena offenbart, kochen die Emotionen hoch und der Abend nimmt eine dramatische Wendung.

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