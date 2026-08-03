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St. Denis Medical

Ein neuer bester Freund

ProSiebenStaffel 2Folge 13vom 03.08.2026
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Folge 13: Ein neuer bester Freund

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Bruce freundet sich mit Tim an und möchte ihn in sein Quizteam aufnehmen - sehr zum Ärger von Alex, die dies zu verhindern versucht. Durch ein Missgeschick Serenas gerät Joyce unfreiwillig auf eine außergewöhnliche Reise, die ihr eine neue Perspektive auf das Leben schenkt. Und Ron sorgt im Krankenhaus für Aufsehen, als er stolz seine neuen italienischen Lederschuhe präsentiert ...

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