In der Auftaktfolge von der neuen Staffel brachte Leona König den Hornisten Julius Constantin Schantl mit dem Wiener Countertenor und Popsänger JJ zusammen, der heuer mit „Wasted Love“ den Eurovision Song Contest gewann und damit internationale Charts eroberte. Trotz des Erfolgs blieb für den 24-Jährigen der Alltag unverändert, wie er betonte. JJ studierte seit 2022 an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, wo seine Professorin seinen seltenen Stimmumfang hervorhob. Für ihren gemeinsamen Auftritt probten JJ und der 18-jährige Julius im Theater an der Wien, begleitet von der Pianistin Sona Tamura. Julius übte oft bis spät in die Nacht und wurde dabei von seiner Familie unterstützt. Der Teenager wollte Orchestermusiker werden und liebte das Musizieren im Ensemble. Wettbewerbe sah er sportlich und fand Ausgleich beim Golfen, Eishockey und Skifahren. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
