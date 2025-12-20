Stars & Talente by Leona KönigJetzt kostenlos streamen
Stars & Talente by Leona König
Folge 29: Stars & Talente by Leona König
23 Min.Folge vom 20.12.2025
Leona König präsentiert die vielversprechenden jungen Talente des Wettbewerbs "Die Goldene Note" in Interaktion mit arrivierten Stars unterschiedlicher Genres. In "Stars und Talente" werden die Hochbegabten und ihre prominenten Vorbilder bei ihren Proben begleitet, man bekommt private Einblicke in das Leben der Kinder und Jugendlichen und bittet die Künstlerinnen und Künstler zum persönlichen Interview. In dieser Folge machen die Musical-Stars Lukas Perman und Marjan Shaki und Ester Ferrario ihre Aufwartung. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stars & Talente by Leona König
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0