Stars & Talente by Leona KönigJetzt kostenlos streamen
Stars & Talente by Leona König
Folge 28: Stars & Talente by Leona König
In der neuen Ausgabe von „Stars & Talente“ brachte Leona König erneut einen großen Namen der klassischen Musik mit einer vielversprechenden Nachwuchskünstlerin zusammen. Der weltberühmte Bariton und Kammersänger Thomas Hampson traf auf die junge Geigerin und Gewinnerin des „Goldene Note“-Publikumspreises Lois Pfeifer. Gemeinsam mit der ebenfalls ausgezeichneten Nachwuchs-Pianistin Sona Tamura interpretierten sie den Operettenklassiker „Komm, Zigany“ aus Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“. Zuvor sprach Leona König mit dem Star über seinen musikalischen Werdegang und sein Engagement für die nächste Generation und begleitete das Talent bei einem Spaziergang über Wien, um ihre Leidenschaft für die Musik zu erkunden. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
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