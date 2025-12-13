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Stars & Talente by Leona König

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ORF2Staffel 1Folge 28vom 13.12.2025
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Folge 28: Stars & Talente by Leona König

23 Min.Folge vom 13.12.2025

In der neuen Ausgabe von „Stars & Talente“ brachte Leona König erneut einen großen Namen der klassischen Musik mit einer vielversprechenden Nachwuchskünstlerin zusammen. Der weltberühmte Bariton und Kammersänger Thomas Hampson traf auf die junge Geigerin und Gewinnerin des „Goldene Note“-Publikumspreises Lois Pfeifer. Gemeinsam mit der ebenfalls ausgezeichneten Nachwuchs-Pianistin Sona Tamura interpretierten sie den Operettenklassiker „Komm, Zigany“ aus Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“. Zuvor sprach Leona König mit dem Star über seinen musikalischen Werdegang und sein Engagement für die nächste Generation und begleitete das Talent bei einem Spaziergang über Wien, um ihre Leidenschaft für die Musik zu erkunden. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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